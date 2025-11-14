viernes, 14 de noviembre de 2025

La Policía de Corrientes participó del Congreso Nacional Contra la Trata de Personas en Salta

Efectivos policiales dependientes de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura participaron del “Congreso Nacional Contra la Trata de Personas- Tu compromiso libera” el cual fue dictado por distintos disertantes de la Provincia de Salta.

Dicho evento se llevó a cabo el pasado 11-11-25, en el salón “B” del Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, en el cual estuvieron representado a la Policía de Corrientes el Comisario Inspector Claudio Arce Obregón, el Oficial Ayudante Gabriel Ledesma, Sargento Ayudante de Policía Javier Fernando Acosta y la Sargento de Policía Elizabeth Díaz; asimismo participaron representantes de distintos organismos judiciales, fuerzas armadas, de seguridad y áreas investigativas del país.

Cabe destacar, que la participación de los mencionados efectivos al congreso, resultó altamente enriquecedora, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos a fin de llevar adelante un mejor desempeño operativo y profesional del personal.