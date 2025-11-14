La Policía de Corrientes participó del Congreso Nacional Contra la Trata de Personas en Salta

Dicho evento se llevó a cabo el pasado 11-11-25, en el salón “B” del
Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, en el cual estuvieron
representado a la Policía de Corrientes el Comisario Inspector Claudio Arce
Obregón, el Oficial Ayudante Gabriel Ledesma, Sargento Ayudante de Policía
Javier Fernando Acosta y la Sargento de Policía Elizabeth Díaz; asimismo participaron
representantes de distintos organismos judiciales, fuerzas armadas, de
seguridad y áreas investigativas del país.
Cabe destacar, que la participación de los mencionados efectivos al congreso, resultó altamente enriquecedora, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos a fin de llevar adelante un mejor desempeño operativo y profesional del personal.