Bomberos de la Policía de Corrientes cumplen 89 años de vida institucional

Cada 14 de noviembre, los bomberos de la Policía de Corrientes festejan su día de vida institucional, ya que un día como hoy del año 1.936, los servicios de lucha contra los incendios, pasaron a formar parte de la actividad propia de la Seguridad Pública, impulsada por la Jefatura de la Policía de Corrientes.
En este sentido, desde la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas (Astro), enviaron un especial saludo y reconocimiento, por la labor que desempeña el personal de la Dirección General de Lucha contra el Fuego.
Haciendo extensivo a todos los cuarteles de la provincia las felicitaciones por tan noble labor, al servicio de la comunidad.