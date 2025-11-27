"Los stuntpidos están atentando contra la vida de todos": fuerte advertencia por motociclistas de Corrientes

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Corrientes, Juan Acinas, lanzó una dura advertencia en Radio LT7 al referirse a los grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas en la vía pública, a quienes calificó como "stuntpidos". Para el funcionario, estas conductas exceden por completo el marco de las infracciones de tránsito.
"Quisiera separar cuestiones de tránsito de cuestiones que exceden al tránsito. No porque uno ande arriba de una moto o un vehículo son infracciones de tránsito nada más: esas son infracciones de seguridad", expresó. En esa línea, señaló que este grupo "está atentando contra la vida y la propiedad del resto de la sociedad".
Acinas también planteó la necesidad de encarar el tema con una estrategia coordinada: "No es una cuestión de asistencia, sino un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos facultades que la Policía no tiene, pero la seguridad es competencia de ellos".
Por último, remarcó que las maniobras temerarias afectan no solo la integridad física de terceros, sino la convivencia social. "Esto es atentar contra los valores más importantes de una sociedad, que es el respeto por el otro", concluyó.
Fuente: www.lt7noticias.com