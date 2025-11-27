Itatí: La Policía recuperó elementos robados de un comercio y lo entregó a su propietario

En ese marco, y de forma
inmediata realizaron una investigación que dio inició tras la denuncia radicada
el pasado 7 de noviembre por el ciudadano afectado, quien reportó el robo de
artículos de su puesto de ventas.
Tal es así que ayer, durante
recorridas preventivas por Ruta Provincial Nº 21, vecinos alertaron a los
uniformados sobre un sujeto que habría ingresado a una zona de montes con una
mochila y que luego salió sin ella. Ante esta información, el personal policial
realizó un rastrillaje, hallando una mochila oculta entre pastizales, en su
interior se encontraron tres vasos tipo “Stanley” coincidentes con los
elementos denunciados.
Los objetos fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la dependencia policial, dando intervención a la unidad fiscal interviniente, en tanto, los artículos fueron reconocidos y devueltos a su propietario.