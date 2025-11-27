jueves, 27 de noviembre de 2025

Itatí: La Policía recuperó elementos robados de un comercio y lo entregó a su propietario

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Itatí, tras diversos trabajos de investigacion desplegados en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar varios elementos que habían sido denunciados como sustraídos días atrás de un local comercial ubicado en inmediaciones de Roque González de Santa Cruz y Av. 25 de Mayo.

En ese marco, y de forma inmediata realizaron una investigación que dio inició tras la denuncia radicada el pasado 7 de noviembre por el ciudadano afectado, quien reportó el robo de artículos de su puesto de ventas.

Tal es así que ayer, durante recorridas preventivas por Ruta Provincial Nº 21, vecinos alertaron a los uniformados sobre un sujeto que habría ingresado a una zona de montes con una mochila y que luego salió sin ella. Ante esta información, el personal policial realizó un rastrillaje, hallando una mochila oculta entre pastizales, en su interior se encontraron tres vasos tipo “Stanley” coincidentes con los elementos denunciados.

Los objetos fueron secuestrados preventivamente y trasladados a la dependencia policial, dando intervención a la unidad fiscal interviniente, en tanto, los artículos fueron reconocidos y devueltos a su propietario.