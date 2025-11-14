viernes, 14 de noviembre de 2025

Menor grave tras choque de motos en San Roque

En horas de la madrugada de hoy 14-11-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito San Roque, tomaron conocimiento que por calle Manuel Belgrano en acceso al Barrio San Antonio, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habrían colisionado dos motocicletas.

Según la información inicial, el siniestro se habría registrado alrededor 00:30 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca Guerrero modelo Trip 110c.c- guiado por un joven de 16 años edad-, y otra motocicleta -marca Honda, modelo Titán 150c.c- conducido por otro joven de 16 años edad.

A raíz de este siniestro, ambos jóvenes fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Local donde se determinó que el conductor de la motocicleta guerrero presentaría lesiones de menor consideración, mientras tanto que el otro joven debido a las lesiones de carácter grave que presentaba fue trasladado al Hospital Escuela de esta Ciudad Capital.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia con intervención de la unidad fiscal en turno se continúan con los tramites del caso.