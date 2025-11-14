Menor grave tras choque de motos en San Roque

Según la información inicial, el siniestro se habría
registrado alrededor 00:30 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta -marca
Guerrero modelo Trip 110c.c- guiado por un joven de 16 años edad-, y otra
motocicleta -marca Honda, modelo Titán 150c.c- conducido por otro joven de 16
años edad.
A raíz de este siniestro, ambos jóvenes fueron auxiliados
y trasladados hasta el Hospital Local donde se determinó que el conductor de la
motocicleta guerrero presentaría lesiones de menor consideración, mientras
tanto que el otro joven debido a las lesiones de carácter grave que presentaba
fue trasladado al Hospital Escuela de esta Ciudad Capital.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia con intervención de la unidad fiscal en turno se continúan con los tramites del caso.