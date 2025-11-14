En tareas de prevención la Policía secuestró marihuana y aprehendió a dos personas en Plaza Torrent

En la tarde de ayer 13-11-25, alrededor de las 17:30 horas, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en momentos que se encontraban realizando recorridas de prevención en la Plaza Torrent de esta ciudad, divisaron a un grupo de jóvenes promoviendo desorden en la vía pública, quienes al notar la presencia policial se dispersan en distintas direcciones.
Ante esta situación, el personal policial logró
la demora de una joven de 17 años de edad y un joven de 22 años de edad, quien
tenía en su poder una mochila, que en su interior se hallaron siete envoltorios
transparentes con sustancia vegetal, procediendo a su secuestro bajo las
formalidades los cuales tras el correspondientes Test arrojó positivo para
marihuana, con un peso total de 3,540 gramos.
Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado
fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales federales de turno, en
tanto en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de
rigor.