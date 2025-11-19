Monte Caseros: Tras varios allanamientos la Policía recuperó un celular robado

El ilícito se habría perpetrado en un domicilio
ubicado en inmediaciones de calle Vicente Mendieta al 1200, lugar donde
personas de identidades desconocidas, tras violentar uno de los accesos,
ingresaron y tras amedrentar a una mujer, habrían sustraído dinero en efectivo
y un teléfono celular.
En ese marco, luego de diversos trabajos
investigativos y tras observar cámaras de seguridad, llevó a los investigadores
a diligenciar dos órdenes de allanamientos, en calle Italia y Santa Rosa, lugar
donde hallaron y recuperaron el teléfono celular denunciado como sustraído; en
cuanto a los presuntos autores, los mismos ya fueron identificados, por lo cual
se aguarda algunas diligencias para la detención de estas personas.
Al respecto en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.