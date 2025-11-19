miércoles, 19 de noviembre de 2025

Monte Caseros: Tras varios allanamientos la Policía recuperó un celular robado

En la jornada de ayer 18-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Monte Caseros, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación desplegados en el marco de hecho delictivo –robo agravado-, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, recuperaron un teléfono celular denunciado como sustraído e identificaron a los presuntos autores del hecho.

El ilícito se habría perpetrado en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Vicente Mendieta al 1200, lugar donde personas de identidades desconocidas, tras violentar uno de los accesos, ingresaron y tras amedrentar a una mujer, habrían sustraído dinero en efectivo y un teléfono celular.

En ese marco, luego de diversos trabajos investigativos y tras observar cámaras de seguridad, llevó a los investigadores a diligenciar dos órdenes de allanamientos, en calle Italia y Santa Rosa, lugar donde hallaron y recuperaron el teléfono celular denunciado como sustraído; en cuanto a los presuntos autores, los mismos ya fueron identificados, por lo cual se aguarda algunas diligencias para la detención de estas personas.

Al respecto en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.