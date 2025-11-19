Itatí: La Policía recuperó alhajas y cañas de pesca recientemente sustraídos

Por tal motivo, los mencionados efectivos dieron inicio a intensas tareas investigativas, lo que permitió llegar hasta un lugar en cercanías a la Ruta Provincial N° 21, más precisamente en una zona de descampado, lugar donde lograron hallar y secuestrar tres cañas de pesca y bolsas las cuales tenían en su interior 50 anteojos de distintos colores y marcas y formas, así también varias alhajas (200 dijes, 50 pulseras de distintos materiales, 50 pares de aros de acero, y 60 collares), tratándose de las denunciadas como sustraídas.
Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.