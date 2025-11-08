Desde el 4 hasta el 12 de noviembre se lleva adelante el Operativo Internacional “Fronteras Seguras”, con participación de fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil y Uruguay, y colaboración de provincias como Corrientes y Misiones.
En este marco, se realizan controles coordinados y constantes entre las policías de los tres países. La Policía Rural y Ecológica de Corrientes, con sus unidades especiales en zonas fronterizas, especialmente sobre la costa del río Uruguay, participa activamente en los operativos, incluso en condiciones climáticas adversas.
Desde la fuerza correntina se sumaron efectivos y móviles de las Policías Rurales de La Cruz, Amado Bonpland, Mocoretá, Santo Tomé, Alvear y Paso de los Libres, aportando su esfuerzo a este importante despliegue regional de prevención y control.