Curuzú Cuatiá: La Policía rescató más de 100 aves en cautiverio

Personal de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá rescató más de 100 aves que eran mantenidas en cautiverio en condiciones de hacinamiento, muchas de ellas especies protegidas.
La intervención se dio tras una denuncia vecinal y con orden judicial autorizada por el fiscal rural. El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Porteño, donde hallaron 99 aves, entre ellas cardenales, jilgueros, zorzales y más de 80 periquitos australianos, todas encerradas en jaulas de distintos tamaños, incluyendo tramperas.
El procedimiento fue encabezado por el oficial ayudante Gómez Horacio y finalizó con el secuestro de las aves y las jaulas, dando inicio a las actuaciones correspondientes por violación a leyes ambientales. Se contactó con especialistas del centro aguará para determinar el futuro de las aves y si se pueden o no liberar en un medio natural.