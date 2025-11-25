Paraje Desmochado: La Policía secuestró 150 kg. de carne no apta para el consumo

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron más de 150 kilogramos de carne no aptas para el consumo humano.
El mandato judicial fue realizado en un local
comercial de la Cuarta Sección del Paraje Desmochado, lugar donde los citados
efectivos, hallaron cueros vacunos y distintos cortes de carne, los cuales carecían
de sellos bromatológicos y no poseían las medidas sanitarias estipuladas por
las leyes y normas de salubridad, superando los 150 kilogramos, siendo
secuestrados bajo las formalidades legales.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la
justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los
tramites de rigor.