Goya: En un operativo fluvial la Policía secuestró un arma de fuego entre otros elementos

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 25-11-25 efectivos Policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya junto a los agentes de la Dirección de Recursos Naturales, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores fluviales del Rio Paraná y de la reserva del arroyo Ysoró.
Dichos controles, se realizaron de manera
preventiva en todo el ámbito costero e inmediaciones de la reserva, para ello
se desplegaron lanchas patrulleras, recorriendo los diferentes puntos.
Al respecto se identificaron varias embarcaciones
y ocupantes de las mismas, procediendo en una de las oportunidades, al
secuestro de un fusil – marca Marlin, calibre .38- con una mira telescópica –
marca Shilba-, además, una red de pesca, entre otras cosas, elementos que no
contaban con las documentaciones correspondientes.
Cabe señalar que estos trabajos de contralor se
realizan en reiteradas ocasiones, a fin de brindar tranquilidad y prevenir los
diferentes tipos de ilícitos.