martes, 25 de noviembre de 2025

Goya: En un operativo fluvial la Policía secuestró un arma de fuego entre otros elementos

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 25-11-25 efectivos Policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya junto a los agentes de la Dirección de Recursos Naturales, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores fluviales del Rio Paraná y de la reserva del arroyo Ysoró.

Dichos controles, se realizaron de manera preventiva en todo el ámbito costero e inmediaciones de la reserva, para ello se desplegaron lanchas patrulleras, recorriendo los diferentes puntos.

Al respecto se identificaron varias embarcaciones y ocupantes de las mismas, procediendo en una de las oportunidades, al secuestro de un fusil – marca Marlin, calibre .38- con una mira telescópica – marca Shilba-, además, una red de pesca, entre otras cosas, elementos que no contaban con las documentaciones correspondientes.

Cabe señalar que estos trabajos de contralor se realizan en reiteradas ocasiones, a fin de brindar tranquilidad y prevenir los diferentes tipos de ilícitos.