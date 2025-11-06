Paso de la Patria: Intensos operativos de contralor

En horas de la tarde-noche de ayer 05-11-25, personal policial de la Comisaría Paso de la Patria, intensificaron y llevaron a cabo un dispositivo de control vehicular e identificación de personas en el casco céntrico y diferentes calles de la localidad.
Durante el
operativo, que se realizó bajo la modalidad estática y móvil, procedieron al
secuestro de seis motocicletas por diferentes infracciones, entre ellas, falta
de acreditación de la propiedad del rodado, conducción peligrosa, y conducción
por parte de menores de edad.
Las motocicletas secuestradas preventivamente fueron trasladadas a la dependencia policial para las correspondientes averiguaciones y actuaciones contravencionales conforme a cada caso.