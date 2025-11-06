Esquina: Demoran a una mujer vinculada a una causa judicial

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la aprehensión de una persona que sería sindicada como autor de la causa que se investiga.
El procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar
delictivo es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de
investigación, con amplios rastrillajes en distintas zonas, lo que posibilitó
identificar localizar y aprehender a una mujer mayor de edad -alias Macu-,
quien estaría sindicada como autor del hecho que se investiga.
Al respecto, esta persona fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.