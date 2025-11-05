Paso de los Libres: Demoran a “Cuatreros” cuando faenaban un ternero en plena ruta

Ayer a la tarde mientras se realizaba un mega operativo en conjunto de todas las unidades de policía rural de la provincia al mismo tiempo ,cerca de las 18:00 hs, personal de la Policía Rural de Paso de los Libres, a cargo del Of. Ayte. Pablo Olivera, detuvo un Fiat Palio Weekend gris sobre Ruta 14 km 498.
En el vehículo viajaban DRAGO Esteban Isabelino y RODRÍGUEZ César Oscar Quiénes estaban faenando un ternero al costado de la ruta, un animal vacuno faenado* con marca y señal visible que obviamente no era de ellos .
Por orden del Fiscal Dr. Facundo Sotelo, se secuestró el auto, el animal, prendas de vestir y se aprehendió a los involucrados por abigeato en flagrancia.