Paso de los Libres: Dos jóvenes resultaron heridos tras ser agredidos por ocupantes de una motocicleta

Conforme a las primeras
averiguaciones, el hecho se habría registrado alrededor de las 02.00 horas, en
inmediaciones de Avenida Ditomaso y Belgrano de la ciudad de Paso de los
Libres, cuando dos jovenes se dirigian a un kiosco, y habrían sido abordado por
dos hombres mayores de edad, quienes circulaban en motocicleta, los cuales tras
amedrentarlos le habrían provocado lesiones compatibles con las producidas por
arma blanca.
En ese marco, fueron traslados
al hospital local, donde tras ser examinado se determinó que uno de ellos, de
23 años de edad presentaba lesiones de carácter graves, en tanto, el otro joven
lesiones de menor consideración. En cuanto a los presuntos autores ya estarian
identificados.
Al respecto, en la citada
dependencia policial se prosiguen con demas diligencias que corresponden.