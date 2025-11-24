lunes, 24 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: Dos jóvenes resultaron heridos tras ser agredidos por ocupantes de una motocicleta

En horas de la madrugada de hoy 24-11-25,  efectivos policiales de la Comisaría de distrito Tercera de Paso de los Libres, dieron inicio a diligencias investigativas en colaboración con la unidad fiscal en turno, tras tomar conocimiento que dos jovenes habrían sido amedrentados y lesionados con armas blancas, por otras dos personas.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho se habría registrado alrededor de las 02.00 horas, en inmediaciones de Avenida Ditomaso y Belgrano de la ciudad de Paso de los Libres, cuando dos jovenes se dirigian a un kiosco, y habrían sido abordado por dos hombres mayores de edad, quienes circulaban en motocicleta, los cuales tras amedrentarlos le habrían provocado lesiones compatibles con las producidas por arma blanca.

En ese marco, fueron traslados al hospital local, donde tras ser examinado se determinó que uno de ellos, de 23 años de edad presentaba lesiones de carácter graves, en tanto, el otro joven lesiones de menor consideración. En cuanto a los presuntos autores ya estarian identificados.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosiguen con demas diligencias que corresponden.