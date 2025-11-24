Esquina: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la
Comisaría de distrito primera de Esquina, en colaboración con la unidad fiscal
interviniente, en el marco de las actuaciones por supuesto hurto de
motocicleta, finalmente lograron hallar y recuperar el rodado.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, iniciando diversas averiguaciones para el
esclarecimiento del hecho, lo que llevó a establecer e identificar al presunto
autor, ante ello, se realizaron rastrillajes en las zonas donde habría sido visto
con el rodado, logrando localizar la motocicleta abandonada en inmediaciones de
calles Pago Largo y Pedro Ferré.
El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la fiscalía en turno, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor.