lunes, 24 de noviembre de 2025

Esquina: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Esquina, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de las actuaciones por supuesto hurto de motocicleta, finalmente lograron hallar y recuperar el rodado.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, iniciando diversas averiguaciones para el esclarecimiento del hecho, lo que llevó a establecer e identificar al presunto autor, ante ello, se realizaron rastrillajes en las zonas donde habría sido visto con el rodado, logrando localizar la motocicleta abandonada en inmediaciones de calles Pago Largo y Pedro Ferré.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la fiscalía en turno, en tanto, se continúan con las diligencias de rigor.