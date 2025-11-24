Santa Ana: La Policía detuvo a una mujer con pedido de captura

En horas de la mañana de ayer 23-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito y Seguridad vial de Santa Ana, en momentos en que realizaban operativos de control de vehiculos e identificación de personas, demoraron a una mujer a bordo de una motocicleta, la cual registraría pedido de detención por parte de autoridades judiciales.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 10.00horas, cuando encontrandose realizando operativos de contralor, por Ruta Provincial N°43 km 7,5 aproximadamente, y detienen la marcha de una motocicleta –marca Keller Cronos 110-, conducida por una mujer –mayor de edad-, quien conforme a las primeras averiguacioens registraría pedido de detención por parte de la justicia.
La mujer junto al rodado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.