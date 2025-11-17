Sauce: La Policía allanó una cabaña que organizaba cazas ilegales

Por orden del Fiscal Rural Dr. Oscar Cañete, la Policía Rural de Sauce allanó la cabaña “La Soñada”, ubicada sobre la Ruta Provincial 23 (4ª sección de Sauce), utilizada como hospedaje para cazadores.
Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego (fusiles con miras y silenciadores), visores nocturnos, cartuchos, vainas, ropa y mochilas mimetizadas, linternas, cuchillos y accesorios para caza.
La investigación reveló que desde este lugar se organizaban salidas ilegales de caza a campos privados y caminos rurales sin autorización y con silenciadores para camuflar la actividad, lo cual está totalmente prohibido. . Todo quedó a disposición de la Justicia.