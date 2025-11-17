Personas demoradas y motocicleta secuestrada en diferentes procedimientos

El primer procedimiento se registró alrededor de
las 01:30 horas, cuando el personal que se hallaba de recorrida en
inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle Las Heras observó a dos sujetos
desplazándose a bordo de una motocicleta –marca honda GLH 150 cc-, realizando
maniobras peligrosas que ponían en riesgo su integridad física y la de
terceros. Por tal circunstancia, se procedió a la detención de la marcha y
posterior identificación, constatándose que uno de los ocupantes no poseía
documentación que acredite identidad, alguna que acreditara su identidad.
Posteriormente, siendo aproximadamente las 04:00
horas, personal policial que realizaba recorridas en prevención, al encontrarse
en inmediaciones de Avenida Armenia y calle El Ceibo, procedieron a la demora
de un ciudadano que se encontraba merodeando en la zona, observando el interior
de vehículos estacionados, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.
Los demorados y la motocicleta secuestrada, fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones de rigor y medidas legales correspondientes.