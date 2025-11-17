lunes, 17 de noviembre de 2025

Personas demoradas y motocicleta secuestrada en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada, personal policial dependiente del Comando de Patrullas - División patrulla motorizada, en el marco de recorridas preventivas efectuadas en distintos sectores de la ciudad, procedió a la demora de tres personas y al secuestro de una motocicleta.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 01:30 horas, cuando el personal que se hallaba de recorrida en inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle Las Heras observó a dos sujetos desplazándose a bordo de una motocicleta –marca honda GLH 150 cc-, realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo su integridad física y la de terceros. Por tal circunstancia, se procedió a la detención de la marcha y posterior identificación, constatándose que uno de los ocupantes no poseía documentación que acredite identidad, alguna que acreditara su identidad.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 04:00 horas, personal policial que realizaba recorridas en prevención, al encontrarse en inmediaciones de Avenida Armenia y calle El Ceibo, procedieron a la demora de un ciudadano que se encontraba merodeando en la zona, observando el interior de vehículos estacionados, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.

Los demorados y la motocicleta secuestrada, fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones de rigor y medidas legales correspondientes.