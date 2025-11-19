Un auto con adulteraciones en su patente fue secuestrado por la Policía

En horas del mediodía de hoy 19-11-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos momentos en que realizaban recorridas de prevención observaron por intersección de calles Niveyro y Necochea a un vehículo, el cual a simple vista poseía adulteraciones en su chapa patente –cintas negras adheridas-.
Por tal motivo, se procedió al secuestro
preventivo del mismo - automóvil marca BMW 320i-, por incumplir con los
requisitos reglamentarios de identificación y seguridad, ya que dicha
infracción entorpece la identificación correcta del vehículo.
El automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.