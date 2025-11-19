Intentó robar en un comercio y terminó preso

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la jornada de hoy 19-11-25, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que por Avenida Paysandú y calle Leloir un hombre fue reducido por personal de un local comercial luego de que el mismo intentara sustraer elementos del lugar.
Por tal motivo, de forma inmediata, el personal
policial se dirigió hasta el lugar, donde procedieron a la identificación y
posterior detención de esta persona, tratándose de u mayor de edad, alias
“chuqui”.
La persona detenida fue trasladad hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.