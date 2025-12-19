Acto de Ascensos a Suboficiales Cadetes y Cambio de abanderados y escoltas de la División Escuela de Policía Gral. José Francisco de San Martín

COMPLEJO
FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”
La ceremonia, estuvo presidida por el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter
Darío Aceval, a quienes acompañaron distintos integrantes del estado mayor
policial, profesores y distintos profesionales de dicha escuela, familiares de
los cadetes e invitados especiales para la ocasión.
Durante el acto, el Capellán Auxiliar de la Institución Pbro. Mario
Lezcano realizó una invocación religiosa y bendijo los atributos que luego
fueron entregados durante el acto, recayendo sobre los cadetes que obtuvieron
los primeros promedios durante los primeros ciclos lectivos y que actualmente
se hallan cursando el 3er Año de la carrera de oficiales de Policía.
Una vez finalizada la entrega de los respectivos atributos de ascenso a
los suboficiales cadetes seleccionados por orden de mérito, se produjo el
cambio de abanderados y escoltas, donde el Subjefe de Policía Crio. Gral.
Walter Darío Aceval, el director de Personal y Formación Policial Crio. Gral.
Víctor García y el director de Instituto Policial Crio. Mayor Lic. Diego
González, hicieron el traspaso correspondiente bajos las formalidades
protocolares.
Para finalizar la ceremonia, hizo uso de la palabra el director de
Personal y Formación Policial, tras lo cual culminó el acto de referencia.