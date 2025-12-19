viernes, 19 de diciembre de 2025

Acto de Ascensos a Suboficiales Cadetes y Cambio de abanderados y escoltas de la División Escuela de Policía Gral. José Francisco de San Martín

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA” 

En horas de la tarde de ayer 18-12-25, en el predio del Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, se llevó a cabo el “Acto de ascensos a suboficiales cadetes y cambio de abanderados y escoltas” de ese Instituto de Formación.

La ceremonia, estuvo presidida por el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, a quienes acompañaron distintos integrantes del estado mayor policial, profesores y distintos profesionales de dicha escuela, familiares de los cadetes e invitados especiales para la ocasión.

Durante el acto, el Capellán Auxiliar de la Institución Pbro. Mario Lezcano realizó una invocación religiosa y bendijo los atributos que luego fueron entregados durante el acto, recayendo sobre los cadetes que obtuvieron los primeros promedios durante los primeros ciclos lectivos y que actualmente se hallan cursando el 3er Año de la carrera de oficiales de Policía.

Una vez finalizada la entrega de los respectivos atributos de ascenso a los suboficiales cadetes seleccionados por orden de mérito, se produjo el cambio de abanderados y escoltas, donde el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, el director de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Víctor García y el director de Instituto Policial Crio. Mayor Lic. Diego González, hicieron el traspaso correspondiente bajos las formalidades protocolares.

Para finalizar la ceremonia, hizo uso de la palabra el director de Personal y Formación Policial, tras lo cual culminó el acto de referencia.