viernes, 19 de diciembre de 2025

Mocoretá: La Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Mocoreta junto a sus pares del área de investigación, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga -por supuesto hurto-, realizando las investigaciones pertinentes, recuperaron una bicicleta.

Los uniformados habrían tomado conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en calle Sargento Cabral al 200 de la citada localidad, donde un hombre -mayor de edad- resultó víctima de la sustracción de una bicicleta -marca Greenbon-, por lo que, realizaron amplias investigaciones y despliegue operacional, logrando posteriormente hallar y recuperar el rodado.

La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites de rigor.