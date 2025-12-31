Astro les desea un Feliz Año Nuevo para todos

Que dios y Mamá María ilumine a cada uno de sus hogares, y que derrame miles de bendiciones, protección en sus vidas y sus proyectos.
Que el año que termina haya sido de gran experiencia para todos, y que lo aprendido en este año ayude a ser mejores personas.
Para ASTRO el 2025 fue muy positivo, en un constante crecimiento, hechos reflejados en obras. Todo esto logrado gracias al apoyo de nuestros afiliados.
Feliz año nuevo. Y que el 2026 sigamos creciendo juntos, con hechos no palabras…
ÁNGEL MANCEDO – PRESIDENTE
Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes