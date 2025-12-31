miércoles, 31 de diciembre de 2025

Joven motociclista murió tras un siniestro vial en Paso de los Libres

En horas de la madrugada de hoy 31-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tomaron conocimiento que en inmediaciones de la Avenida Amado Freiche, por causas que se tratan de determinar se habría producido un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría registrado alrededor de las 02:30 horas, y tuvo como protagonistas a un vehículo -marca Renault modelo Duster- conducido por un hombre de 51 años de edad y una motocicleta -marca Honda modelo Titan 150c.c-, guiada por un joven de apellido Giordano de 22 años de edad, teniendo como acompañante a una menor de 17 años, quienes a consecuencia de este siniestro fueron auxiliados y trasladados al Hospital Local donde tras ser examinado se determinó que presentaban lesiones de carácter graves.

Posteriormente, en horas del mediodía, cerca de las 09:00 horas, se tomó conocimiento que se produjo el lamentable deceso del joven de apellido Giordano.

Cabe mencionar que en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia policial, se prosigue con los trámites que corresponden.