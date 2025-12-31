Joven motociclista murió tras un siniestro vial en Paso de los Libres

Conforme a las primeras averiguaciones, el
siniestro se habría registrado alrededor de las 02:30 horas, y tuvo como
protagonistas a un vehículo -marca Renault modelo Duster- conducido por un
hombre de 51 años de edad y una motocicleta -marca Honda modelo Titan 150c.c-, guiada
por un joven de apellido Giordano de 22 años de edad, teniendo como acompañante
a una menor de 17 años, quienes a consecuencia de este siniestro fueron auxiliados
y trasladados al Hospital Local donde tras ser examinado se determinó que
presentaban lesiones de carácter graves.
Posteriormente, en horas del mediodía, cerca de las
09:00 horas, se tomó conocimiento que se produjo el lamentable deceso del joven
de apellido Giordano.
Cabe mencionar que en el lugar se realizaron las
diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto
en la citada dependencia policial, se prosigue con los trámites que
corresponden.