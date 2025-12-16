Bella Vista: La Policía secuestró una motocicleta vinculada a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 15-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista, diligenciando una orden de allanamiento, procedieron al secuestro de una motocicleta presuntamente vinculada a un hecho delictivo que se investiga.
El diligenciamiento del mandato judicial fue realizado en una vivienda
ubicada en la citada localidad, donde los efectivos secuestraron una
motocicleta -marca Yamaha XTZ 125cc.- la cual aparentemente habría sido
utilizada al momento de cometer el ilícito. Cabe señalar que el hecho habría
ocurrido días atrás, donde una mujer -mayor de edad- habría resultado víctima.
La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladada a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites del caso.