Bella Vista: Demoran a una mujer vinculada a un hecho delictivo

En la jornada del pasado 14-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones y en relación a una causa que se investiga -por supuesto hecho delictivo-, y luego de diversas labores investigativas lograron la detención de una mujer sindicada presumiblemente como presunto autor del hecho.
El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, quiénes habrían
tomado conocimiento de un hecho delictivo ocurrido días atrás, donde un hombre
- de 86 años de edad- resultó víctima de la sustracción de sus pertenencias y
además fue lesionado, por lo que realizaron las averiguaciones pertinentes, lo
que les llevo hasta las inmediaciones de ruta provincial N° 27 al kilómetro 38
aproximadamente, más precisamente en zona rural de Colonia 3 de abril, donde lograron
la detención de una mujer -mayor edad-.
La detenida fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada de dependencia, dónde prosiguieron con los trámites correspondientes.