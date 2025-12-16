Demoran a dos sujetos por merodeo, uno tiene antecedentes policiales

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 01: 20 horas,
cuando los efectivos se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por
calle Las Teresitas al N°5700 aproximadamente, lugar donde divisaron a una
persona que se encontraba observando detenidamente el interior de los
domicilios de la zona, por lo que se procedió a su identificación y posterior
demora, tratándose de un hombre de 23 años de edad, quien no supo justificar su
permanencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones resulto que
registraría antecedentes policiales.
Posteriormente, cerca de las 01:45 horas, momentos en que se encontraban
de recorrida por calles Murcia y Argerich, donde visualizaron a una persona que
observaba el interior de los vehículos estacionados en el lugar, por lo que
demoraron e identificaron a un hombre de 25 años, quien no supo justificar su
accionar.
Al respecto en ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta la
comisaria jurisdiccional donde continúan con los trámites de rigor.