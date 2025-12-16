martes, 16 de diciembre de 2025

Demoran a dos sujetos por merodeo, uno tiene antecedentes policiales

En horas de la madrugada de hoy 16-12-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°4, logro la demora de dos hombres en oportunidades, que apartemente se encontraban merodeando.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 01: 20 horas, cuando los efectivos se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por calle Las Teresitas al N°5700 aproximadamente, lugar donde divisaron a una persona que se encontraba observando detenidamente el interior de los domicilios de la zona, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 23 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar y tras las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.

Posteriormente, cerca de las 01:45 horas, momentos en que se encontraban de recorrida por calles Murcia y Argerich, donde visualizaron a una persona que observaba el interior de los vehículos estacionados en el lugar, por lo que demoraron e identificaron a un hombre de 25 años, quien no supo justificar su accionar.

Al respecto en ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde continúan con los trámites de rigor.