Secuestran vehículo vinculado a una causa por defraudación y estelionato

En horas de la mañana de ayer 15-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en trabajo conjunto con personal de la Comisaría séptima urbana, llevaron adelante el secuestro de un vehículo de interés judicial en el marco de una investigación por defraudación por retención indebida y estelionato.
El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de diversas tareas
investigativas y localización del mismo, en el marco de un legajo judicial en
trámite, secuestraron un vehículo – marca Renault modelo Kangoo-, el cual
estaría presuntamente vinculado en la causa investiga.
El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente siendo trasladado a la Comisaría 7ma urbana Capital a fin de continuar con las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.