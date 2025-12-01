Detuvieron en Chubut al empresario prófugo por estafa millonaria en Corrientes

Luego de un intenso y exitoso trabajo investigativo, la Policía de Corrientes logró la detención de Ojeda Osvaldo Martin quien era intensamente buscado por estar presuntamente involucrado en varios hechos por supuesta estafa.
Efectivos policiales dependientes de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante arduos trabajos investigativos en relación a una causa judicial iniciada por supuesta estafa y en el cual estaría involucrado un hombre de apellido Ojeda, quien era intensamente buscado y en la jornada de hoy 01-11-25 con la colaboración de la Policía de Esquel Chubut finalmente fue capturado.
El exitoso procedimiento, fue concretado luego de que los mencionados efectivos de la Policía de Corrientes de área de referencia, llevaran adelante diversos trabajos investigativos, utilizando además herramientas tecnológicas y otros despliegues que se realizaron durante estos días, lo que luego permitió determinar que el ciudadano Ojeda habría salido de la Provincia días atrás, dirigiéndose por varios lugares de la Provincia de Rio Negro y posteriormente hacia Chubut, donde estaría alojado en un hotel ubicado en la ciudad de Esquel, por lo que una vez localizado desde acá, mediante las diligencias realizadas, se solicitó la valiosa colaboración del personal de la División Policial de Investigaciones de ese lugar, quienes lograron la detención del mismo en el mencionado alojamiento.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia y momentáneamente alojado en la comisaria primera de la ciudad de Esquel, mientras que actualmente las Fiscalías de Investigación a cargo de ambas provincias, determinen las diligencias a realizar para su posterior traslado hasta ésta provincia.