San Luis del Palmar: Transportaban carne faenada clandestinamente y fueron demorados por la Policía

En la mañana de hoy 01-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, junto a su brigada de investigación, realizaron un operativo de control vehicular e identificación de personas en la Primera Sección de la citada localidad, lugar donde secuestraron una camioneta que llevaba distintos cortes de carne vacuna, los cuales eran transportados sin las medidas sanitarias correspondientes, además, hallaron cuchillos, un serrucho, lazos, entre otras cosas. Por el hecho, tres personas se encuentran identificadas.
Dicho control, fue realizado en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 4, cerca de las 10:00horas, dónde los citados efectivos procedieron a la identificación de una camioneta - Ford Ranger- conducida por un hombre -mayor de edad- el cual tenía como acompañantes a una mujer y dos hombres -todos mayores de edad-, además, se observaron en la caja del vehículo, distintos productos cárnicos, como ser -paletas, costillas, cuartos y menudencias-, no aptos para el consumo humano, ya que carecían de sellos bromatológicos y no poseían las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad, también hallaron, un serrucho, cuchillos, lazos, un aparejo, entre otras cosas, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales junto al vehículo.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, los ocupantes del rodado fueron identificados y todo lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.