Dos ciclistas perdieron la vida tras un siniestro vial en Mercedes

Ayer 23-12-25, pasando el mediodía, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, tomaron conocimiento acerca de un siniestro vial ocurrido por ruta provincial N° 40 camino hacia la localidad de Carlos Pellegrini, donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer, dos ciclistas perdieron la vida aparentemente tras ser colisionados por una camioneta.
Según la información preliminar obtenida, el hecho
se registró cerca de las 13:30 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta
– marca Toyota Hilux- conducido por un hombre de 52 años de edad, y dos
bicicletas, cada una de ellas, guiadas por hombres de 46 y 51 años, a
consecuencia del mismo ambas personas, perdieron en la vida en el lugar.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.