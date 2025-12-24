La Policía intensifica operativos de control vehicular e identificación de personas

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, llevaron adelante operativos de contralor en intersección de calles Murcia y Los Malvones, jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 17:30 hasta las 18:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, además, realizaron controles de diferentes vehículos que
transitaban por la zona.
Posteriormente en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.