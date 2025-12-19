Ingrid Jetter asumió como Subsecretaria de Seguridad de la Provincia

El gobernador Juan Pablo Valdés designó a Ingrid Jetter como subsecretaria de Seguridad, quien fue puesta en funciones este viernes por el ministro de Seguridad, Adán Gaya. La asunción se concretó mediante la entrega de la disposición respectiva y el decreto N°58 de designación.
Así fue que el titular de la cartera le dio la bienvenida a la nueva funcionaria, señalando que "Ingrid Jetter me acompañará en el Ministerio como subsecretaria de Seguridad de la provincia", donde "trabajará con las distintas áreas para profundizar los ejes trazados por el Gobernador y seguir los lineamientos de la nueva gestión".
Asimismo, Gaya auguró "aportar juntos con el pedido del Gobernador por la seguridad de los correntinos", y a su vez, remarcó que "tenemos un gran trabajo que realizar junto al servicio de la Policía de Corrientes y el Servicio Penitenciario".
