Nuevo Jefe en la Policía Rural de Saladas

En un breve pero significativo acto institucional llevado a cabo en las instalaciones de la Unidad Especial de Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, el Crío General Gerardo Torres Jefe de la Dirección General de Policía Rural y Ecológica formalizó la puesta en funciones del nuevo jefe titular de dicha dependencia.
Se trata del Oficial Principal *Benítez Ramón Fernando Gabriel*, quien presto honorable y profesionalmente hasta la fecha en la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar , y a partir de la fecha asume oficialmente el cargo, conforme a disposición del Sr. Jefe de Policía de la Provincia.