martes, 23 de diciembre de 2025

Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda urbana en forma conjunta y coordinada con personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas –Comando, GIR, GRIM- llevaron adelante operativos de contralor en distintos sectores que comprenden la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.

Dichos operativos, se llevaron a cabo en los horarios comprendidos de 02:30 hasta las 04:30 horas aproximadamente, oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, siendo demoradas un total de 10 jóvenes por no contar con documentación de identidad; entre ellos un hombre que trasladaba varios destornilladores de los cuales no supo justificar su procedencia; además realizaron controles de diferentes rodados, secuestrando dos motocicletas por falta de documentaciones.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias al respecto.