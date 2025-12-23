Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Segunda urbana en forma conjunta y coordinada con personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas –Comando, GIR, GRIM- llevaron adelante operativos de contralor en distintos sectores que comprenden la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 02:30 hasta las 04:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, siendo demoradas un total de 10 jóvenes por no contar con
documentación de identidad; entre ellos un hombre que trasladaba varios
destornilladores de los cuales no supo justificar su procedencia; además
realizaron controles de diferentes rodados, secuestrando dos motocicletas por
falta de documentaciones.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron
trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las
diligencias al respecto.