martes, 23 de diciembre de 2025

La Policía demoró a tres personas por merodeo

En la madrugada de hoy 23-12-25, personal policial dependientes del GRIM N°2, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención de ilícitos, demoraron a tres personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando, observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en inmediaciones de Avenida Cazadores Correntinos y calle Milán, oportunidad en que identificaron a tres personas, uno de 24 años, otro de 26, alias “pelotin” y alias “juanchuri” también mayor de edad, quienes no supieron justificar su accionar ni presencia en la zona.

Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 18va a fin de continuar con las diligencias del caso. 