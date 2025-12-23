La Policía demoró a tres personas por merodeo

En la madrugada de hoy 23-12-25, personal policial dependientes del GRIM N°2, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención de ilícitos, demoraron a tres personas mayores de edad, quienes se encontraban merodeando, observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos en inmediaciones de Avenida Cazadores Correntinos y calle Milán,
oportunidad en que identificaron a tres personas, uno de 24 años, otro de 26,
alias “pelotin” y alias “juanchuri” también mayor de edad, quienes no supieron
justificar su accionar ni presencia en la zona.
Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 18va a fin de continuar con las diligencias del caso.