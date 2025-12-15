La Policía de Corrientes detuvo a un peligroso delincuente que se había fugado de la Provincia de Chaco

En horas de la mañana de hoy, efectivos del comando de patrulla dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas de la Policía de Corrientes, detuvieron a un peligroso delincuente que se habría fugado de la Provincia del Chaco.
Dicha persona habría sido localizada y aprehendida por Avenida Maipú de Corrientes capital –vía pública-, cabe recordar que esta persona que fuera identificada como DI BATTISTA LUZ MIA de 48 años de edad, se habría fugado del Complejo Penitenciario N°1 y solicitado por efectivos de la Cría. 4ta. de Resistencia – Provincia del Chaco.
Tras producirse la captura de la misma, fue trasladada a la Comisaría Vigésimo primera urbana por razones de jurisdicción a fin de proseguir con los tramites de rigor que corresponden.