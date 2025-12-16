Detienen a un hombre con pedido de captura

En horas de la mañana del domingo 14-12-25, personal policial con prestación de servicio en el Grupo de Intervención Rápida –GIR- tras llevar adelante recorridas de prevención en el ámbito de su sector asignado, demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.
Posteriormente, continuando con la línea investigativa sobre los datos
del demorado, se logró determinar que el mismo poseía pedido de captura por
estar presuntamente involucrado con un hecho delictivo por supuesto robo.
Al respecto, el demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria Tercera, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.