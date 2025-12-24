La Policía recuperó una bicicleta robada

En la tarde de ayer 23-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, luego de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo ocurrido por las calles General Paz y Suipacha, tras un rápido accionar, lograron recuperar una bicicleta.
El procedimiento fue realizado en las inmediaciones
de calle Necochea, donde los citados efectivos, tras un intenso rastrillaje
lograron recuperar una bicicleta -marca Kiwara, rodado 29"-, el cual fuera
denunciado como sustraído.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en turno y traslado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.