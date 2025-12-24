La Policía detuvo a un hombre vinculado a varios hechos delictivos

La aprehensión fue realizada después de una paciente
labor investigativa llevada adelante por los policías de la mencionada
dirección, en colaboración con la Unidad Fiscal que tramitan las causas, lo que
luego posibilitó diligenciar dichas medidas judiciales, procediendo
posteriormente a la detención de un hombre -de apellido Momparler, mayor de
edad-, quien estaría sindicado como presunto autor de varios hechos acecidos.
Cabe resaltar que la aprehensión de este hombre, quien tenía pedido por parte
de la justicia en distintas causas judiciales, se concretó mediante el accionar
investigativo y del trabajo desplegado por los uniformados.
El aprehendido, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.