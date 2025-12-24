miércoles, 24 de diciembre de 2025

La Policía detuvo a un hombre vinculado a varios hechos delictivos

Ayer 23-12-25, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes, tras diligenciar distintas órdenes de allanamiento con la colaboración del grupo -P.A.R.-, quienes realizaron la cobertura del caso, lograron finalmente aprehender a un hombre quien estaba siendo intensamente buscado por varios delitos – entradera de comercio y robo de dinero- sucedidos en capital y en el interior provincial.

La aprehensión fue realizada después de una paciente labor investigativa llevada adelante por los policías de la mencionada dirección, en colaboración con la Unidad Fiscal que tramitan las causas, lo que luego posibilitó diligenciar dichas medidas judiciales, procediendo posteriormente a la detención de un hombre -de apellido Momparler, mayor de edad-, quien estaría sindicado como presunto autor de varios hechos acecidos. Cabe resaltar que la aprehensión de este hombre, quien tenía pedido por parte de la justicia en distintas causas judiciales, se concretó mediante el accionar investigativo y del trabajo desplegado por los uniformados.

El aprehendido, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.