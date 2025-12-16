La Policía secuestró una caladora que un sujeto no pudo justificar su procedencia

En horas de la madrugada de hoy 16-12-25, efectivos policiales de patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, cerca de las 04:00 horas, en inmediaciones de calle Rio Limay y Primera junta, divisan a dos sujetos merodeando, quienes al notar la presencia policial, descartan un elemento e intentan darse a la fuga, pero rápidamente es demorado uno de ellos, tratándose de un joven de alias “tembecho” de 25 años, procediendo al secuestro preventivo de lo arrojado, tratándose de un caladora –marca Black y Decker-.
El demorado junto a lo secuestrado preventivamente fueron trasladados a
la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.