En diferentes procedimientos demoran a cuatro personas y secuestran un televisor de dudosa procedencia

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del -G.R.I.M. IV-
pasadas las 05:00 horas, cuando fueron alertados por el S.I.S. 911 de que en
inmediaciones de las calles Las Teresitas y Aguapey, una persona se encontraba
incumpliendo un oficio judicial -restricción de acercamiento-, por lo que de
manera inmediata acudieron al lugar y procedieron a la demora del mismo, siendo
identificado como un hombre -mayor de edad-, quien además tras las correspondientes
averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.
De igual forma, los mismos efectivos, siendo las 07:30 horas
aproximadamente, tras ser alertados vía radial, por calles Ballerini y
Palmeras, demoraron e identificaron a un hombre - de 30 años de edad- quién
transportaba un televisor, el cual no supo justificar su procedencia, además,
según las primeras investigaciones, registraría antecedentes policiales por
delitos contra la propiedad.
También, lo efectivos del -G.R.I.M. V- cerca de las 13:00 horas,
visualizaron a un joven observando el interior de los vehículos estacionados,
procediendo a su demora, siendo identificado como -mayor de edad-.
Por último, personal del comando patrulla - patrulla motorizada,
alrededor de las 13:00 horas, por calles 9 de julio y San Luis, procedieron a
la demora de un hombre -de 39 años de edad- quien causaba disturbios en la vía
pública en aparente estado ebriedad.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las
correspondientes comisarías jurisdiccionales, dónde se continuaron con los
trámites de rigor.