martes, 16 de diciembre de 2025

En diferentes procedimientos demoran a cuatro personas y secuestran un televisor de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 15-12-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando sus labores específicas, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas.

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del -G.R.I.M. IV- pasadas las 05:00 horas, cuando fueron alertados por el S.I.S. 911 de que en inmediaciones de las calles Las Teresitas y Aguapey, una persona se encontraba incumpliendo un oficio judicial -restricción de acercamiento-, por lo que de manera inmediata acudieron al lugar y procedieron a la demora del mismo, siendo identificado como un hombre -mayor de edad-, quien además tras las correspondientes averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.

De igual forma, los mismos efectivos, siendo las 07:30 horas aproximadamente, tras ser alertados vía radial, por calles Ballerini y Palmeras, demoraron e identificaron a un hombre - de 30 años de edad- quién transportaba un televisor, el cual no supo justificar su procedencia, además, según las primeras investigaciones, registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

También, lo efectivos del -G.R.I.M. V- cerca de las 13:00 horas, visualizaron a un joven observando el interior de los vehículos estacionados, procediendo a su demora, siendo identificado como -mayor de edad-.

Por último, personal del comando patrulla - patrulla motorizada, alrededor de las 13:00 horas, por calles 9 de julio y San Luis, procedieron a la demora de un hombre -de 39 años de edad- quien causaba disturbios en la vía pública en aparente estado ebriedad.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales, dónde se continuaron con los trámites de rigor.