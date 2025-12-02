Mercedes: La Policía recuperó un cordero recientemente sustraído

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes recuperaron un cordero que habría sido sustraído de una vivienda ubicada en el barrio San Martín.
Según informaron fuentes policiales, personas aún no identificadas habrían saltado el muro perimetral del inmueble y sustraído un animal ovino de aproximadamente 10 kilos. Tras ser alertados, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje e investigación que permitió localizar al cordero en un descampado, donde se presume que fue abandonado por los responsables al verse cercados por la Policía.
El animal fue restituido a su dueña por disposición del fiscal de turno. En la Unidad Especial continúan las diligencias correspondientes para avanzar con la causa.