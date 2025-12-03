Enviaron más de 20 kilos de marihuana en una encomienda

Luego de que los gendarmes del Control Fijo “Cuay Grande” detectaron el envío, los funcionarios del Escuadrón 57 decomisaron 59 “panes” con la droga.
Hoy, integrantes de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tome”, efectuaron la apertura de una encomienda que había sido interdictada a una empresa de transporte de paquetería.
En presencia de testigos, los uniformados abrieron los tres bultos que conformaban el envío y contabilizaron 59 paquetes amorfos, los cuales contenían una sustancia vegetal verde amarronada.
El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest y confirmó que se trataba de “cannabis sativa”, arrojando un total de 20 kilos 297 gramos.
Intervinieron el Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Paso de los Libres, orientando el secuestro del estupefaciente.