Policía de franco rescató a dos personas de un auto que se incendiaba en Paso de los Libres

Un funcionario policial perteneciente a la División Grupo de Tareas Operacionales de Paso de los Libres, mientras se encontraba de franco de servicio, intervino de manera inmediata al observar que un automóvil comenzaba a incendiarse y que dos personas permanecían atrapadas en su interior.
El hecho ocurrió en la intersección de calles Belgrano y 25 de Mayo, donde un automóvil Volkswagen Gol Trend, por causas que se investigan, inició un foco ígneo.
Al advertir la situación y constatar que un hombre y una mujer tenían dificultades para salir del rodado, el efectivo actuó rápidamente, asistiendo y poniendo a resguardo a ambos ocupantes hasta la llegada de sus pares y de personal médico.
Desde la Institución se destaca el accionar del sargento de Policía Pucheta Juan Ramón, valorando su vocación de servicio, compromiso y actitud decidida en resguardo de la integridad física de terceros.