Una mujer murió tras choque entre dos vehículos en Esquina

Este lunes, alrededor de las 14:20 horas, un trágico accidente tuvo lugar en la zona de Camino del Medio, específicamente en una ruta de ripio. El siniestro involucró a un automóvil y una camioneta, resultando en consecuencias devastadoras para varias personas.
En el auto, que operaba como remis, viajaban cuatro ocupantes: un hombre al volante, una mujer embarazada, un menor de edad que se encuentra en estado grave y otra mujer que lamentablemente perdió la vida en el lugar del accidente. Por otro lado, en la camioneta solo viajaba un hombre que ha sido reportado fuera de peligro tras el incidente.
Los Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar de los hechos para brindar asistencia, junto con una ambulancia del hospital San Roque, que trasladó de urgencia al menor, al conductor del auto y a la mujer embarazada al centro médico para recibir atención urgente.
Además, se hizo presente la policía de la comisaría segunda y la dirección de tránsito de la municipalidad de Esquina para atender la situación y realizar las investigaciones necesarias. Se ha indicado que la mujer fallecida y los heridos habrían sido pasajeros del remis, lo que añade un elemento de tragedia al suceso.
Las causas del accidente están siendo investigadas por la justicia, que buscará esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Fuente: TN ESQUINA