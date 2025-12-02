martes, 2 de diciembre de 2025

Saludo especial por el 18º Aniversario de la 8° Promoción de Cabos de Policía de Corrientes

JEFATURA DE POLICÍA 

Ayer, 01 de diciembre, se conmemoró el 18º Aniversario de la Octava Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes, fecha significativa que evoca el compromiso asumido por quienes integran dicha promoción desde su egreso y hasta la actualidad.

Por tal motivo, desde el ministerio de seguridad y la jefatura de Policía, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los que integran esta promoción, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.

En este nuevo aniversario, se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 18 años, renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que desarrollan en toda la provincia.