En operativos de contralor detuvieron a un sujeto buscado por la Justicia desde el año 2.011

El procedimiento se realizó en la mañana de hoy en la intersección de Avenida Centenario y Domingo Lastra, bajo las directivas de la superioridad y a cargo del Oficial Principal Romero C. y el personal de la Unidad Operativa de la Comisaría 16°.
En el control se verificó la documentación de 20 motocicletas y sus ocupantes. Al cruzar los datos de uno de los conductores, se detectó la orden de captura.
El sujeto, identificado como G.V.M., poseía un pedido de solicitud de detención activo emitido por el Juzgado de Instrucción N° 6. La causa judicial por la que era buscado está caratulada como Lesiones Graves y Amenazas.
Lo notable es que la orden de búsqueda y captura del individuo estaba vigente desde el año 2011.
El demorado fue trasladado a la Comisaría 16° a fin de continuar con los trámites respectivos y ser puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente.